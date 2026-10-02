Γιοβάνοβιτς: «Είναι περίεργο συναίσθημα - Θαυμάζω τους παίκτες μου»

Στο 2-2 έμεινε η Ελλάδα απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τον απολογισμό της αναμέτρησης, ενώ τόνισε ότι θαυμάζει τους παίκτες του για όσα έχουν καταφέρει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

«Είναι περίεργο συναίσθημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όμως σε αυτό το επίπεδο, λόγω ποιότητας και λόγω κούρασης υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Η αίσθηση που έχω είναι ότι οι παίκτες μου προσπάθησαν πολύ. Έδωσαν μάχες μέχρι το τέλος και ο βαθμός θα είναι σημαντικός στο τέλος. Είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μας επειδή ξεκινήσαμε πολύ καλά.Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Η έννοια μου αφορά την κούραση και τη διαχείριση των παικτών.

Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης. Έχουμε καλή ψυχολογία. Παρουσιάσαμε μια εξαιρετική εικόνα. Θαυμάζω τους παίκτες μου για την αφοσίωση και την πειθαρχία. Παίζουμε σαν να μην είναι η πρώτη φορά. Όλο αυτό έχει να κάνει με τη διάθεση των Διεθνών να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Μας λείπουν ημέρες όσον αφορά τις προπονήσεις και την ξεκούραση, βασιζόμαστε πολύ στις αναλύσεις και τις συζητήσεις. Σε αυτό παίζει ρόλο η αφοσίωση των παιδιών».