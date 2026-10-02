Μασούρας: «Πήραμε ένα μάθημα από μία πολύ μεγάλη ομάδα χωρίς να χάσουμε»

Ο Γιώργος Μασούρας αποτέλεσε μία από τις αλλαγές που έκανε η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χρήστου Τζόλη. Ο μεσοεπιθετικός είχε μάλιστα συμμετοχή και στα δύο τέρματα της «γαλανόλευκης».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μασούρας αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες στην επανάληψη, υπογραμμίζοντας την αλλαγή στην αγωνιστική συμπεριφορά των Ολλανδών.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του τελικού 2-2 για την Εθνική, με τη «γαλανόλευκη» να παίρνει έναν βαθμό σε μια απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην Ολλανδία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασούρας

«Δεν μπορεί κάποιος, μετά από ένα παιχνίδι το οποίο κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο στο πρώτο ημίχρονο, να είναι ευχαριστημένος όταν στο τέλος γίνεται 2-2. Όταν όμως περάσει λίγο η μπόρα και η σκόνη του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα».

Για όσα άλλαξαν μετά την ανάπαυλα, ανέφερε: «Προσεγγίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά λεπτό με το λεπτό χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Εκείνοι έκαναν κάποιες τακτικές αλλαγές που μας προβλημάτισαν και αργήσαμε να καταλάβουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι συνέβαινε. Μας οδήγησαν σε λάθη, σε μεγαλύτερη πίεση και στο να πάμε πιο πίσω. Όταν είσαι πιο κοντά στην εστία σου, ο κίνδυνος είναι πάντα μεγαλύτερος».

Ο Μασούρας παραδέχθηκε ότι η Ολλανδία ανάγκασε την Ελλάδα να οπισθοχωρήσει: «Χάσαμε λίγο χρόνο μέχρι να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Εκείνοι είχαν ήδη πάρει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν και εμείς αντίστοιχα είχαμε πέσει λίγο ψυχολογικά. Παίζαμε απέναντι σε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ειδικά στο ένας εναντίον ενός, που δημιουργούσαν συνεχώς ρήγματα. Ήταν ένα ακόμη μάθημα για όλους μας. Το θετικό είναι ότι πήραμε αυτό το μάθημα με ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για το γκολ του και συνολικά όσα έζησε απέναντι στην Ολλανδία, είπε: «Κάθε φορά που έρχεσαι στην Εθνική και συναντάς τους συμπαίκτες σου είναι σαν να είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Αυτή τη σπίθα που είχαμε από μικροί, για να έρθουμε στην Εθνική και να αγωνιστούμε για το εθνόσημο, την έχουμε ακόμα. Κάθε φορά που φοράς το εθνόσημο δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα ήρθε και το προσωπικό γκολ, οπότε είναι πολύ όμορφο».

Για όσα ειπώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα, πρόσθεσε: «Πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος, γιατί πρέπει να έχεις κάνει κάτι λάθος για να ισοφαριστείς με αυτόν τον τρόπο. Πήραμε ένα μάθημα απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα, χωρίς να χάσουμε, και αυτό είναι πολύ καλό».

Τέλος, για το επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία τόνισε: «Θέλουμε να συνεχίσουμε με καλές εμφανίσεις. Όλα τα παιδιά είναι επαγγελματίες και έτοιμα. Στις προπονήσεις βλέπω ότι όλοι θέλουν να μπουν μέσα και να δώσουν το 100%. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με θετικά αποτελέσματα».

Ο Μασούρας εξήγησε και το περιστατικό με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο θέλησε να του παραδώσει ο Βαγγέλης Παυλίδης: «Ο διαιτητής είπε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είπα και στον Παυλίδη ότι δεν χρειάζεται να αλλάζουμε συνέχεια. Προφανώς ο Βαγγέλης είναι από τα καλύτερα παιδιά, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να μου το δώσει, αλλά του είπα κι εγώ ότι δεν χρειάζεται».