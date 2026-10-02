Το μήνυμα του Μάικ Τζέιμς μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του (pic)

Σοκ επικρατεί στις τάξεις της Αναντολού Έφες μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός σταρ έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας και πιάνοντας τον αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο πάνω σε φορείο, εν μέσω έντονης ανησυχίας.

Μέσω ανακοίνωσης, η Εφές επιβεβαίωσε τους φόβους όλων για ρήξη αχίλλειου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο έμπειρος γκαρντ ανάρτησε το πρώτο του μήνυμα στα social media, αποτυπώνοντας την απογοήτευσή του αλλά και την ευγνωμοσύνη για το κύμα συμπαράστασης που δέχεται.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τζέιμς:

«Λοιπόν... ανάθεμα. Γ@μημ@να χάλια!!!

Σας ευχαριστώ όλους όσοι επικοινωνήσατε μαζί μου.

Εκτιμώ τον καθένα από εσάς.»