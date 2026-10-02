Το μήνυμα του Μάικ Τζέιμς μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του (pic)
Το πρώτο του μήνυμα μέσω των social media απέστειλε ο Μάικ Τζέιμς, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Εφές στο Βελιγράδι.
Σοκ επικρατεί στις τάξεις της Αναντολού Έφες μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αμερικανός σταρ έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας και πιάνοντας τον αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο πάνω σε φορείο, εν μέσω έντονης ανησυχίας.
Μέσω ανακοίνωσης, η Εφές επιβεβαίωσε τους φόβους όλων για ρήξη αχίλλειου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο έμπειρος γκαρντ ανάρτησε το πρώτο του μήνυμα στα social media, αποτυπώνοντας την απογοήτευσή του αλλά και την ευγνωμοσύνη για το κύμα συμπαράστασης που δέχεται.
Αναλυτικά το μήνυμα του Τζέιμς:
«Λοιπόν... ανάθεμα. Γ@μημ@να χάλια!!!
Σας ευχαριστώ όλους όσοι επικοινωνήσατε μαζί μου.
Εκτιμώ τον καθένα από εσάς.»