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Ιωαννίδης: «Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο - Να πάμε ακόμα παραπέρα»

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Ιωαννίδης: «Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο - Να πάμε ακόμα παραπέρα»
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Στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στρέφεται πλέον η προσοχή του Φώτη Ιωαννίδη, μετά το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, αφήνοντας πίσω της όσα συνέβησαν στο προηγούμενο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Ιωαννίδης εξέφρασε την πεποίθησή του πως η ομάδα θα παρουσιάζεται ολοένα και καλύτερη, τονίζοντας πως η αγωνιστική της βελτίωση θα έρχεται σταδιακά, από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιωαννίδης

«Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με την ημέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε, πρέπει να δούμε τα λάθη μας στο β’ ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπέρα.

Στο β’ ημίχρονο κάναμε μια διαφορετική τακτική επιλογή και δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε, θα μας εξηγήσει και ο κόουτς τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε στο γήπεδο είναι να καταλαβαίνουμε πιο γρήγορα τι συμβαίνει και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι.

Η δουλειά μας είναι αυτή, πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε φέρναμε ισοπαλία, έτσι είναι η δουλειά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι θα είμαστε έτοιμοι».

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