Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78: Πρώτη νίκη για τους Γάλλους

Μετά τις ήττες κόντρα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Παρτίζαν, η Παρί ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη. Η Γαλλική ομάδα υποδέχτηκε τη Ζαλγκίρις Κάουνας και με ανωτερότητα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, έφτασε στη νίκη με 82-78.

Και οι δύο ομάδες είναι πλέον στο 1-2, καθώς οι Λιθουανοί είχαν ηττηθεί και στον αγώνα τους με τον Ολυμπιακό προ ημερών.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ιφί με 21 πόντους, αλλά με μόλις 1/6 τρίποντα. Ο Γουόρεν με 14 τον ακολούθησε και δεν υπήρχε άλλος διψήφιος στους Παριζιάνους.

Για την Ζαλγκίρις, ο Έντουαρντς με 19 ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά καλύτερος παίκτης τους ο Τουμπέλις που πέτυχε 18 πόντους με 7/9 δίποντα, μάζεψε 7 ριμπάουν, είχε 2 ασίστ και κανένα λάθος.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 61-53, 82-78