Βαθμολογία Nations League: Παραμένει πρώτη η «αλύγιστη» Ελλαδάρα

Η Ελλάδα πάλεψε απέναντι στην ποιοτικότερη Ολλανδία και ήρθε ισόπαλη 2-2, ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της League Phase του Nations League.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Γερμανία επικράτησε με 2-0 της Σερβίας και πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

Η βαθμολογία

Ελλάδα 7 Ολλανδία 4 Γερμανία 4 Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική (4/10)

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία