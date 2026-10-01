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Βαθμολογία Nations League: Παραμένει πρώτη η «αλύγιστη» Ελλαδάρα

Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην νίκησε την Ολλανδία, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου.

Βαθμολογία Nations League: Παραμένει πρώτη η «αλύγιστη» Ελλαδάρα
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Η Ελλάδα πάλεψε απέναντι στην ποιοτικότερη Ολλανδία και ήρθε ισόπαλη 2-2, ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της League Phase του Nations League.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Γερμανία επικράτησε με 2-0 της Σερβίας και πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

Η βαθμολογία

  1. Ελλάδα 7
  2. Ολλανδία 4
  3. Γερμανία 4
  4. Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική (4/10)

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία

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