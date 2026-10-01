Βαθμολογία Nations League: Παραμένει πρώτη η «αλύγιστη» Ελλαδάρα
Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην νίκησε την Ολλανδία, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου.
Η Ελλάδα πάλεψε απέναντι στην ποιοτικότερη Ολλανδία και ήρθε ισόπαλη 2-2, ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της League Phase του Nations League.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Γερμανία επικράτησε με 2-0 της Σερβίας και πέτυχε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
Γερμανία - Σερβία 2-0
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 7
- Ολλανδία 4
- Γερμανία 4
- Σερβία 0
Η επόμενη αγωνιστική (4/10)
Ελλάδα - Γερμανία (21:45)
Ολλανδία - Σερβία