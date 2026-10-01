Nations League: «Σεφτέ» στον όμιλο για την Γερμανία κόντρα στη Σερβία - Τα αποτελέσματα

Παρά τις δύο προσωρινές ισοφαρίσεις των Δανών και το κλίμα που δημιούργησε η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή, η Πορτογαλία έβγαλε χαρακτήρα στην Κοπεγχάγη. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς επικράτησε με 2-4, κάνοντας το «3 στα 3» στον 4ο όμιλο της κορυφαίας κατηγορίας. Έτσι, οι Ίβηρες έφτασαν τους 9 βαθμούς, ξεφεύγοντας στο +6 από τους διώκτες τους.

Η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ πήρε την πρώτη της νίκη επικρατώντας άνετα με 2-0 της Σερβίας. Τα «πάντσερ» είχαν τον απόλυτο έλεγχο, άνοιξαν το σκορ στο 39' με τον Μπίσχοφ (μετά από δοκάρι του Βιρτς) και σφράγισαν τους τρεις βαθμούς στο δεύτερο μέρος με υποδειγματικό πλασέ του Φλόριαν Βιρτς από ασίστ του Μίτελσταντ. Με αυτή τη νίκη η Γερμανία έφτασε τους 4 βαθμούς (έναν πίσω από την Ολλανδία), με την Ελλάδα να παραμένει μόνη στην κορυφή του γκρουπ με 7 βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

2ος Όμιλος: Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

2ος Όμιλος: Γερμανία - Σερβία 2-0

4ος Όμιλος: Ουαλία - Νορβηγία 2-1

4ος Όμιλος: Δανία - Πορτογαλία 2-4

LEAGUE B

3ος Όμιλος: Ισραήλ - Κόσοβο 0-0

3ος Όμιλος: Ιρλανδία - Αυστρία 2-2

LEAGUE D