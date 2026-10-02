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Μπαρτζώκας: «Το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά αμαρκάριστο»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στη Μπολόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν με 96-94 από την Βίρτους.

Μπαρτζώκας: «Το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά αμαρκάριστο»
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Στα αμυντικά κενά και τα χαμένα ριμπάουντ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, υπογραμμίζοντας πως η επίθεση των 94 πόντων δεν αρκούσε για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας τεχνικός επεσήμανε πως η ομάδα του έχασε τον έλεγχο όταν είχε το μομέντουμ, επιτρέποντας εύκολα καλάθια στους γηπεδούχους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ. Επιτρέψαμε δύο λέι-απ και 2-3 ριμπάουντ.

Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».

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