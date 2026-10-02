Μπαρτζώκας: «Το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά αμαρκάριστο»

Στα αμυντικά κενά και τα χαμένα ριμπάουντ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, υπογραμμίζοντας πως η επίθεση των 94 πόντων δεν αρκούσε για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας τεχνικός επεσήμανε πως η ομάδα του έχασε τον έλεγχο όταν είχε το μομέντουμ, επιτρέποντας εύκολα καλάθια στους γηπεδούχους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ. Επιτρέψαμε δύο λέι-απ και 2-3 ριμπάουντ.

Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».