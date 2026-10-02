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Τσιμίκας: «Νιώθουμε μια μικρή απογοήτευση - Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα»

Ο Κώστας Τσιμίκας τόνισε ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει τα θετικά από την ισοπαλία με την Ολλανδία.

Τσιμίκας: «Νιώθουμε μια μικρή απογοήτευση - Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα»
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Στην προσπάθεια που κατέβαλε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στάθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά το τελικό 2-2.

Ο διεθνής μπακ υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» οφείλει να κρατήσει τα στοιχεία που παρουσίασε στο παιχνίδι, με την αγωνιστική της εικόνα και τη μαχητικότητα των ποδοσφαιριστών να αποτελούν τα βασικά σημεία που ξεχώρισε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσιμίκας

«Νιώθουμε μια μικρή απογοήτευση, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, παίζαμε με ένα μεγαθήριο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, παλέψαμε πολύ σκληρά, στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλύτερα από την Ολλανδία, σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι πριν πάμε στις ομάδες μας. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό τον βαθμό, πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι σημαντικός. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχθήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά.

Όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί, ήμασταν και λίγο άτυχοι, δεν θέλω να περιαυτολόγο, δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό, ο καθένας από εμάς, πάλεψε πολύ σκληρά, τα δώσαμε όλα και αυτός ο βαθμός στο τέλος θα είναι πολύ ωφέλιμος για εμάς.

Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλο, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε, να δούμε τα ατομικά και ομαδικά λάθη. Είμαστε αήττητοι πρώτοι, παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 νέους παίκτες»

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