NBA: Οι Ουίζαρντς εξετάζουν trade του Ντούρεν με τον Ντέιβις

Ο Τζέιλεν Ντούρεν δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για την επέκταση του συμβολαίου του, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει κοινό σημείο στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει κινητικότητα γύρω από το όνομα του 22χρονου σέντερ, καθώς όσο παραμένει ανοιχτή η υπόθεση της ανανέωσής του, ολοένα και περισσότερες ομάδες φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς παρακολουθούν στενά την κατάσταση και φέρονται διατεθειμένοι να συμπεριλάβουν τον Άντονι Ντέιβις σε πιθανή ανταλλαγή για τον Ντούρεν.

Οι Πίστονς, πάντως, μέχρι στιγμής δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να μπουν σε συζητήσεις για trade, καθώς προτεραιότητά τους παραμένει η επίτευξη συμφωνίας με τον παίκτη για την επέκταση του συμβολαίου του.

Την περσινή σεζόν, ο Ντούρεν αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια της regular season, έχοντας κατά μέσο όρο 19,5 πόντους και 10,5 ριμπάουντ. Στα playoffs κατέγραψε 10,2 πόντους και 8,5 ριμπάουντ σε 14 αναμετρήσεις.