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ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μάικ Τζέιμς: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μάικ Τζέιμς: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»
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Στο πλευρό του Μάικ Τζέιμς βρίσκεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τον βαρύ τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ στην αναμέτρηση της Αναντολού Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα.

Με τη σειρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στον 36χρονο άσο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της προς το πρόσωπό του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού:

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς. Ελπίζουμε μέσα από την καρδιά μας για ευχάριστα νέα και του ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση.»

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