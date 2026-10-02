ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μάικ Τζέιμς: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»
Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.
Στο πλευρό του Μάικ Τζέιμς βρίσκεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τον βαρύ τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ στην αναμέτρηση της Αναντολού Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα.
Με τη σειρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στον 36χρονο άσο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της προς το πρόσωπό του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού:
«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς. Ελπίζουμε μέσα από την καρδιά μας για ευχάριστα νέα και του ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση.»