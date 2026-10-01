Αποχώρησε με φορείο ο Μάικ Τζέιμς – Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό

Μεγάλη αγωνία για τον Μάικ Τζέιμς στο Βελιγράδι. Ο Αμερικανός τραυματίστηκε 2:35 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου στο ματς Ερυθρού Αστέρα-Αναντόλου Έφες. Φάνηκε δυστυχώς να είναι κάτι σοβαρό, με τον τρόπο που βρέθηκε στο έδαφος.

Στην προσπάθειά του να κινηθεί προς την μπάλα, το πόδι του σα να «κόλλησε» στο παρκέ και αμέσως έπεσε σφαδάζοντας από τους πόνους. Έπιανε τον αχίλλειο, κάτι που ανησύχησε τους πάντες.

Για να αποχωρήσει χρειάστηκε φορείο και εκφράζονται φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του έμπειρου γκαρντ της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.