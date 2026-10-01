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Ολυμπιακός: «Δικός» του ο Χριστόπουλος

Την απόκτηση του νεαρού διεθνή μπακ Θανάση Χριστόπουλου από τη Λέγκια Βαρσοβίας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση της Ακαδημίας του.

Ολυμπιακός: «Δικός» του ο Χριστόπουλος
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Ο Ολυμπιακός λίγο μετά την επίσημη συμφωνία του με τον Σάμι Μέχελεμπ προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση για την Ακαδημία του.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου Θανάση Χριστόπουλου από τη Λέγκια Βαρσοβίας, με τον διεθνή αριστερό μπακ να επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πειραιωτών.

Ο Βολιώτης οπισθοφύλακας αποτελεί στέλεχος των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων της Εθνικής ομάδας από τα 15 του, με γεμάτες συμμετοχές σε Κ15, Κ17 και Κ19.

Η ανακοίνωση

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Χριστόπουλου.

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός γεννήθηκε στον Βόλο στις 5 Ιανουαρίου 2008 και άρχισε την καριέρα του στην Ακαδημία Άθλου Αλμυρού.

Σε ηλικία 14 ετών συνέχισε στην Ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης, ενώ το καλοκαίρι του 2024 έφυγε από την Ελλάδα για την Πολωνία και τη Legia Warszawa!

Θανάση καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!»

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Ολυμπιακός: «Δικός» του ο Χριστόπουλος

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