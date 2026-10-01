Τουρκία: Προσωρινή αναστολή για νυν και πρώην αξιωματούχους για το σκάνδαλο με το στοίχημα

Νέα διάσταση παίρνει η έρευνα για τον στοιχηματισμό στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (TFF) ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή 448 νυν και πρώην αξιωματούχων συλλόγων.

Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα βρίσκονται ο πρόεδρος της Τραμπζονσπόρ, Ερτουγρούλ Ντογάν, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Μπεσίκτας, Χακάν Νταλταμπάν. Σύμφωνα με την TFF, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα άτομα είχαν λογαριασμούς στοιχήματος και είχαν πραγματοποιήσει στοιχηματικές δραστηριότητες κατά το διάστημα που κατείχαν διοικητικές θέσεις, μέσα στην τελευταία πενταετία.

Η υπόθεση αφορά παράγοντες που είχαν υπηρετήσει σε ομάδες των δύο κορυφαίων επαγγελματικών κατηγοριών της Τουρκίας κατά την περίοδο 2026-27. Και οι 448 έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας, η οποία θα εξετάσει τις υποθέσεις τους.

Από τη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 171 πρόσωπα φέρεται να είχαν συνδέσει τη διοικητική τους παρουσία με συλλόγους της Super Lig.

Η θέση του προέδρου της Τραμπζονσπόρ

Ο Ερτουγρούλ Ντογάν επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν διατηρούσε λογαριασμό σε στοιχηματική πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ωστόσο πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν συνιστούσε παράπτωμα.

Μιλώντας στο A Spor, εξήγησε πως οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν εμπορικές συνεργασίες με ποδοσφαιρικούς συλλόγους και διοργάνωναν εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να μην υπάρχει η αντίληψη ότι η χρήση των υπηρεσιών τους θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο λογαριασμός του είχε δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ πρόσθεσε πως, εφόσον υπήρξε λάθος από την πλευρά του, ζητά συγγνώμη, αρνούμενος πάντως ότι διέπραξε παράπτωμα.

Η νέα έρευνα έρχεται μετά το περσινό σκάνδαλο

Η TFF έχει αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους γύρω από τον στοιχηματισμό, μετά το σκάνδαλο που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο τουρκικό ποδόσφαιρο την προηγούμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο εκείνης της διαδικασίας, είχαν τεθεί σε προσωρινή αναστολή περίπου 149 διαιτητές και 1.024 ποδοσφαιριστές για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, αρκετοί ποδοσφαιριστές και στελέχη συλλόγων είχαν οδηγηθεί στη φυλακή στο πλαίσιο των ερευνών για παράνομο στοιχηματισμό και πιθανή χειραγώγηση αγώνων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή έρευνα σχετικά με τη διαιτησία. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επικεφαλής και έξι μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, με την κατηγορία της παρέμβασης στις διαδικασίες που αφορούν τη διαιτησία.