Μπολόνια: Συμφωνία με τον Νταρμιάν για έναν χρόνο

Στη Μπολόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματέο Νταρμιάν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τον 36χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο Νταρμιάν ήταν ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ίντερ. Πλέον, επιστρέφει στη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια.

Η μεταγραφή προέκυψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Εμίλ Χολμ. Ο Σουηδός αμυντικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα των οπίσθιων μηριαίων στον δεξιό μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών.