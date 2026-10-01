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Μπολόνια: Συμφωνία με τον Νταρμιάν για έναν χρόνο

Η Μπολόνια ήρθε σε συμφωνία με τον Ματέο Νταρμιάν, ο οποίος θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Εμίλ Χολμ.

Μπολόνια: Συμφωνία με τον Νταρμιάν για έναν χρόνο
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Στη Μπολόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματέο Νταρμιάν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τον 36χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο Νταρμιάν ήταν ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ίντερ. Πλέον, επιστρέφει στη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια.

Η μεταγραφή προέκυψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Εμίλ Χολμ. Ο Σουηδός αμυντικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα των οπίσθιων μηριαίων στον δεξιό μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών.

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