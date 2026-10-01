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Ερυθρός Αστέρας – Αναντόλου Έφες 77-72: Πρώτη νίκη των Σέρβων στη «σκιά» του τραυματισμού Τζέιμς

Οι Σέρβοι σε ένα σκληρό παιχνίδι, πραγματικό ντέρμπι, έκαναν… σεφτέ στις νίκες, στο ματς του Βελιγραδίου που σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. 

Ερυθρός Αστέρας – Αναντόλου Έφες 77-72: Πρώτη νίκη των Σέρβων στη «σκιά» του τραυματισμού Τζέιμς
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Ο Ερυθρός Αστέρας μετά από δύο ήττες στο «σπίτι» του κόντρα σε Ζαλγκίρις και Χάποελ, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη. Επικρατώντας της Αναντόλου Έφες με 77-72. Σε ένα ματς που ήταν αρκετά σκληρό, άστοχο και πραγματικό ντέρμπι.

Το αποτέλεσμα, πάντως, περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον αχίλλειο και αποχώρησε με φορείο. Με τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό να είναι μεγάλοι.

Ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Νουόρα με 12, ο Κάρτερ με 11 και ο Ντόμπριτς με 10, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Για τους ηττημένους, ο Λόιντ είχε 17 και οι Στραζέλ-Σάριτς από 13. Ο Τζέιμς όσο αγωνίστηκε είχε 11.

Το ματς κύλησε «κλειστά». Το πρώτο ημίχρονο έληξε 37-36, χωρίς καμία ομάδα να πάρει μεγαλύτερη διαφορά των τεσσάρων πόντων. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο μετά τον τραυματισμό Τζέιμς ο Αστέρας βρέθηκε στο +8, αλλά η Έφες επέστρεψε αμέσως με σερί 0-6 (63-61). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 67-66, με τον Κάρτερ να πετυχαίνει τέσσερις πόντους για το 71-66 στο 39’. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 73-68 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο Σάριτς στα 54’’ «έγραψε» το 73-70. Με 1/2 βολές ο Μάλκολμ μείωσε στο καλάθι (73-71), για να ακολουθήσουν 2/2 του Κάρτερ που έκανε το 75-71 στα 5’’ για το τέλος. Ο Σάριτς με μία βολή έκανε το 75-72, με τον Οτζελέγιε στα 3’’ να ευστοχεί σε δύο για το 77-72. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72

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