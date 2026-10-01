Ερυθρός Αστέρας – Αναντόλου Έφες 77-72: Πρώτη νίκη των Σέρβων στη «σκιά» του τραυματισμού Τζέιμς

Ο Ερυθρός Αστέρας μετά από δύο ήττες στο «σπίτι» του κόντρα σε Ζαλγκίρις και Χάποελ, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη. Επικρατώντας της Αναντόλου Έφες με 77-72. Σε ένα ματς που ήταν αρκετά σκληρό, άστοχο και πραγματικό ντέρμπι.

Το αποτέλεσμα, πάντως, περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον αχίλλειο και αποχώρησε με φορείο. Με τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό να είναι μεγάλοι.

Ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Νουόρα με 12, ο Κάρτερ με 11 και ο Ντόμπριτς με 10, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Για τους ηττημένους, ο Λόιντ είχε 17 και οι Στραζέλ-Σάριτς από 13. Ο Τζέιμς όσο αγωνίστηκε είχε 11.

Το ματς κύλησε «κλειστά». Το πρώτο ημίχρονο έληξε 37-36, χωρίς καμία ομάδα να πάρει μεγαλύτερη διαφορά των τεσσάρων πόντων. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο μετά τον τραυματισμό Τζέιμς ο Αστέρας βρέθηκε στο +8, αλλά η Έφες επέστρεψε αμέσως με σερί 0-6 (63-61). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 67-66, με τον Κάρτερ να πετυχαίνει τέσσερις πόντους για το 71-66 στο 39’. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 73-68 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο Σάριτς στα 54’’ «έγραψε» το 73-70. Με 1/2 βολές ο Μάλκολμ μείωσε στο καλάθι (73-71), για να ακολουθήσουν 2/2 του Κάρτερ που έκανε το 75-71 στα 5’’ για το τέλος. Ο Σάριτς με μία βολή έκανε το 75-72, με τον Οτζελέγιε στα 3’’ να ευστοχεί σε δύο για το 77-72. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72