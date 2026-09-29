«Σεισμός» στην Τουρκία: Χειροπέδες στον αρχιδιαιτητή - Τι ερευνούν οι αρχές

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των τουρκικών Αρχών βρίσκεται ο χώρος της διαιτησίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σε τέσσερις επαρχίες για υπόθεση που περιλαμβάνει καταγγελίες σχετικά με πλαστογραφία επίσημων εγγράφων, αλλά και παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών.

Μεταξύ των επτά ατόμων που τέθηκαν υπό κράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (MHK), Φερχάτ Γκιουντογκντού.

Η έρευνα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Τουρκία, καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες, δεδομένα τηλεπικοινωνιών και οικονομικά στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο οι αξιολογήσεις και οι ορισμοί

Βασικός άξονας της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι αξιολογήσεις και οι ορισμοί των διαιτητών σε αγώνες ποδοσφαίρου.

Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι διαιτητές απομακρύνθηκαν από συγκεκριμένες κατηγορίες ή έμειναν εκτός ορισμών χωρίς επαρκή και αντικειμενική αιτιολόγηση. Παράλληλα, ερευνώνται ισχυρισμοί ότι άλλοι διαιτητές είχαν ευνοϊκότερη μεταχείριση, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Στην ίδια έρευνα έχουν μπει και οι κατάλογοι διαιτητών και παρατηρητών που καταρτίστηκαν το 2022 και το 2024, καθώς εξετάζεται εάν έγιναν αλλαγές που δεν προβλέπονταν από τις σχετικές διαδικασίες.

Έλεγχος και στις εξετάσεις διαιτητών

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στους ορισμούς και τις αξιολογήσεις. Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν επίσης όσα συνέβησαν στις εξετάσεις κανονισμών διαιτησίας που πραγματοποιήθηκαν στη Ρίβα το 2025.

Συγκεκριμένα, διερευνώνται καταγγελίες για πιθανή παρέμβαση στη διαμόρφωση των θεμάτων, αλλά και στη διαδικασία βαθμολόγησης. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρξε αλλοίωση αποτελεσμάτων για συγκεκριμένους διαιτητές.

Επτά συλλήψεις και έρευνες σε χώρους

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και επεκτάθηκε συνολικά σε τέσσερις επαρχίες. Εκτός από τον Γκιουντογκντού, υπό κράτηση τέθηκαν ακόμη νυν και πρώην στελέχη που συνδέονται με την τουρκική διαιτησία και ενώσεις διαιτητών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία των εμπλεκόμενων προσώπων, στο πλαίσιο της συλλογής στοιχείων για την υπόθεση.

Μηνύματα και συνομιλίες στη δικογραφία

Σημαντικό μέρος του υλικού που εξετάζεται φέρεται να αποτελείται και από μηνύματα που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Σε μία από τις συνομιλίες γίνεται αναφορά σε αποστολή θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας, ενώ σε άλλο μήνυμα, το οποίο αποδίδεται σε εμπλεκόμενο στέλεχος, γίνεται αναφορά σε μέλος τοπικής επιτροπής διαιτησίας με τη φράση: «Αν χρειαστεί, ας του κάνουμε mobbing για να παραιτηθεί».

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτελούν στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές και, όπως ισχύει για κάθε υλικό στο στάδιο της έρευνας, δεν αποτελούν από μόνες τους δικαστική απόφαση περί ενοχής.

Παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης

Την υπόθεση σχολίασε και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος τόνισε ότι οι καταγγελίες που ενδέχεται να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στο ποδόσφαιρο θα εξεταστούν σύμφωνα με τον νόμο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι έρευνες αφορούν μεταξύ άλλων την κατάταξη των διαιτητών στις κατηγορίες, τους ορισμούς και τις βαθμολογίες τους, αλλά και τις καταγγελίες σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις στις εξετάσεις κανονισμών.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις τουρκικές Αρχές να συνεχίζουν την αξιολόγηση των στοιχείων και των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.