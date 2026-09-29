Βρανόπουλος: «Να πάμε ένα βήμα παραπέρα και φέτος - Έχουμε πολλά να δούμε»

Με αισιοδοξία και διάθεση για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες ανοίγει ο Παναθηναϊκός Α.Ο. τον νέο αγωνιστικό κύκλο, με τη Λεωφόρο να φιλοξενεί τη Δευτέρα (28/9) μια ξεχωριστή εκδήλωση για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη Media Day, τον καθιερωμένο Αγιασμό, αλλά και τη συνέντευξη Τύπου, όπου εκπρόσωποι των διαφορετικών τμημάτων του Παναθηναϊκού έκαναν τον απολογισμό της προηγούμενης περιόδου και παρουσίασαν τους στόχους ενόψει της νέας σεζόν.

Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Α.Ο., Δημήτρης Βρανόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του στάθηκε στη δυναμική που διαθέτει ο σύλλογος σε όλα τα αθλήματα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Βρανόπουλος

«Ξεκινάμε με όρεξη, με καλές ομάδες, σε όλα τα τμήματα, και στα ομαδικά και στα ατομικά, γιατί όπως λέμε συνέχεια και είναι και αυτή η αλήθεια ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα.

Θεωρώ ότι αγωνιστικά η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλή. Είχαμε πορεία και στην Ευρώπη και όχι μόνο αλλά και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο κλπ. Θεωρώ πλέον ότι φέτος έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Είμαστε πιο ενισχυμένοι.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας και οι ανταγωνιστές μας έχουν δυναμώσει και εκείνοι. Είναι εύλογο. Εμείς αυτό θέλουμε, να μπορούμε να δείχνουμε τι κάνουμε και ποιοι είμαστε μέσα στα γήπεδα και όχι εκτός γηπέδων, όπως κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να κινούνται.

Άρα, θεωρώ ότι χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, η χρονιά πήγε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες τους δικούς μου. Θεωρώ ότι φέτος θα έχουμε πάλι μία πολύ καλή πορεία και ευελπιστώ καλύτερη από πέρσι. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού. Κάθε χρόνο να είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Να είστε κοντά στο Παναθηναϊκό.

Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να δούμε. Προχωράει και ο Βοτανικός. Πλέον υπάρχει ανάδοχος και για το γήπεδο το δικό μας. Έχει πέσει τώρα, έχει σχεδόν τελειώσει και η πλάκα. Ευελπιστούμε πρώτα ο Θεός τέλη Σεπτέμβρη να είμαστε στο καινούριο μας γήπεδο».