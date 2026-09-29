Παναθηναϊκός: Ο Γιάγκουσιτς δείχνει γιατί το «τριφύλλι» πιστεύει σε αυτόν

Στην Κροατία Κ21 ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έχει μάθει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στον Παναθηναϊκό, αντίθετα, η καθημερινότητα είναι διαφορετική και ο 21χρονος καλείται να περιμένει, να δουλέψει και να διεκδικήσει τον χώρο του.

Το χατ-τρικ απέναντι στην Ουγγαρία ήρθε να επαναφέρει στο προσκήνιο την ποιότητα του Κροάτη, χωρίς όμως να αλλάζει τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο «τριφύλλι».

Τρία γκολ που έβαλαν ξανά το όνομά του στο προσκήνιο

Ο Γιάγκουσιτς ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς για την Κροατία Κ21, σκοράροντας τρεις φορές απέναντι στην Ουγγαρία.

Το πρώτο τέρμα ήταν και το πιο εντυπωσιακό, καθώς ήρθε με ψαλιδάκι στο 25ο λεπτό. Τα άλλα δύο ολοκλήρωσαν το προσωπικό του σόου και έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία εμφάνιση που έδειξε την ικανότητά του να τελειώνει φάσεις και να παίρνει πρωτοβουλίες.

Δεν πρόκειται, μάλιστα, για ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Στα προκριματικά του Euro U21 ο Κροάτης έχει ήδη καταγράψει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε έξι συμμετοχές.

Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει άποψη για εκείνον, αντιθέτως άπαντες στην ομάδα γνωρίζουν από πρώτο χέρι την ποιότητα που διαθέτει.

Ο ανταγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια

Τα πράγματα για τον Γιάγκουσιτς μπορεί να γίνονται δύσκολα από τη στιγμή που ο Νίστρουπ έχει στα χέρια του αρκετές λύσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται από τον έμπειρο τεχνικό.

Ουναΐ και Ταμπόρδα μέχρι στιγμής έχουν περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα ο Γιάγκουσιτς να μην έχει τόσα πολλά λεπτά στο χορτάρι. Αυτός ο ανταγωνισμός, πάντως, μπορεί να λειτουργήσει και ως επιπλέον κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε ηλικία εξέλιξης και που οι «πράσινοι» πιστεύουν πολύ και γνωρίζουν καλά ότι τα σπουδαία χαρακτηριστικά που διαθέτει.

Ο Δανός προποηνητής είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοσή του και αναμφίβολα ο νεαρός Κροάτης θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες στο εγγύς μέλλον.