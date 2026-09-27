Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Βίντεο με το απίθανο χατ τρικ που πέτυχε με την Κροατία
Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς σημείωσε και τρία γκολ της U21 της Κροατίας στη νίκη με 3-1 επί της Ουγγαρίας.
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρηση απέναντι στην Κ21 της Ουγγαρίας ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού με την Ελπίδων της Κροατίας.
Ο 21χρονος μέσος των πρασίνων στο 25' άνοιξε το σκορ ενώ στο 60' με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1.
Ο Γιάγκουσιτς ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση γράφοντας το 3-1 στο 85' και ολοκληρώνοντας το ματς με χατ-τρικ.
Δείτε βίντεο με τα γκολ του άσου του Παναθηναϊκού: