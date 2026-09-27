Ολυμπιακός: Βασικοί οι Γκονζάλες και Πουέρτα στην ισοπαλία του Μεξικού με την Κολομβία (video)
Το Μεξικό αναδείχτηκε ισόπαλο 1-1 με την Κολομβία σε φιλική αναμέτρηση, με τους Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες να κοντράρονται.
Χωρίς νικητή (1-1) έληξε το φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Κολομβία στη Βαλτιμόρη, με τον Αρμάντο Γκονσάλες να ξεκινά βασικός.
Ο φορ του Ολυμπιακού έγινε αλλαγή στο 74’, ενώ στο 64’ μπήκε στο ματς ο Ορμπελίν Πινέδα.
Από την πλευρά του, ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε σε όλο το ματς με την Κολομβία, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.
Η Κολομβία προηγήθηκε με τον Λουίς Σουάρες στο 9’, αλλά το Μεξικό έφτασε στην ισοφάριση με τον Μόρα στο 62’.
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