Μια ανάσα από Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 27 χρόνια (είχε κατακτήσει το Κύπελλο το 1999), καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ, μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Τέλης Μυστακίδης είναι αποφασισμένος να πράξει όλα τα «θέλω» του Αντρέα Τρινκιέρι, προκειμένου να κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστική την ομάδα του και να τη φτάσει στο επίπεδο της EuroLeague.

Οι «ασπρόμαυροι» ψάχνουν το τελευταίο διάστημα έναν σέντερ που θα κάνει τη διαφορά, κοίταξαν την περίπτωση του Ομέρ Γιουρτσέβεν, αλλά φαίνεται πως καταλήγουν στον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον οποίο είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Ο Λιθουανός αγωνίστηκε την προηγούμενη 5ετία σε Μονακό και Ερυθρό Αστέρα, έχοντας πλούσιες παραστάσεις από την Euroleague, αλλά και από τον NBA, αγωνιζόμενος από το 2012 έως το 2016 στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ είχε και σύντομα περάσματα από Πέλικανς και Σπερς.

Την περσινή σεζόν, ο ύψους 2.13μ. Μοτιεγιούνας κατέγραψε 27 συμμετοχές με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στην Ευρωλίγκα, έχοντας 7.3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά αγώνα, με μ.ο. συμμετοχής τα 12.5 λεπτά.