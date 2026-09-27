Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β' για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2, o ΠΑΟΚ Β' ταξιδεύει στη Λάρισα για το παιχνίδι με την τοπική ΑΕΛ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστή την αποστολή του για τον αγώνα με τους «βυσσινί», με τους Δημήτρη Μπαταούλα και Δημήτρη Μπέρδο να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ντάνι Πονς.

Οι δύο παίκτες αποτελούν μέλη της πρώτης ομάδας, ωστόσο η διακοπή της Super League λόγω των εθνικών ομάδων τους δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστούν με την Β' ομάδα των «ασπρόμαυρων», παίρνοντας πολύτιμο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Κοσίδης, Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιότας, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Τσοπούρογλου, Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Παπανικόπουλος, Κανίς, Καραγκέα, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Σιφναίος, Στύλος.