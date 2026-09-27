· Α.Ε. Λάρισας · ΠΑΟΚ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β' για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ

Την αποστολή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ έκανε γνωστή ο ΠΑΟΚ, με τον Δημήτρη Μπαταούλα να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ντάνι Πονς.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β' για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League 2, o ΠΑΟΚ Β' ταξιδεύει στη Λάρισα για το παιχνίδι με την τοπική ΑΕΛ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε γνωστή την αποστολή του για τον αγώνα με τους «βυσσινί», με τους Δημήτρη Μπαταούλα και Δημήτρη Μπέρδο να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ντάνι Πονς.

Οι δύο παίκτες αποτελούν μέλη της πρώτης ομάδας, ωστόσο η διακοπή της Super League λόγω των εθνικών ομάδων τους δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστούν με την Β' ομάδα των «ασπρόμαυρων», παίρνοντας πολύτιμο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Κοσίδης, Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιότας, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Τσοπούρογλου, Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Παπανικόπουλος, Κανίς, Καραγκέα, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Σιφναίος, Στύλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ποιος δεν θυμάται το τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ»

02:13 SUPER LEAGUE 2

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β' για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ

00:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει νωρίτερα - Κάναμε δύο πολύ σοβαρά λάθη στην άμυνα»

23:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πήρε το ντέρμπι με την Αγγλία η Ισπανία

23:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χουάντσο - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις

23:51 ΣΠΟΡ

Πόλο Γυναικών: Αλιμος και Βουλιαγμένη πήραν τα πρώτα ντέρμπι της σεζόν

23:47 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Τα highlights της νίκης του «Δικέφαλου»

23:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα καλά - Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή»

23:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάντιο: «Xάσαμε τη μάχη των ριμπάουντ όμως και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές»

23:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η τρίποντη «βόμβα» του Όσμαν που πλήγωσε το «τριφύλλι» (vid)

23:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζούλιαν Γουόρντ αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στη Λίβερπουλ

23:15 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν υπέγραψε το θρίλερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας