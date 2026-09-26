· Λίβερπουλ

Ο Τζούλιαν Γουόρντ αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έδωσε τα χέρια με τον Τζούλιαν Γουόρντ, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο μετά από τρία χρόνια και αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ο Τζούλιαν Γουόρντ αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στη Λίβερπουλ
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Ο Τζούλιαν Γουόρντ είχε ενταχθεί για πρώτη φορά στη Λίβερπουλ το 2012, ξεκινώντας από το τμήμα ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων και το scouting.

Στην πορεία της καριέρας του εργάστηκε επίσης στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ είχε συνεργασία και με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Λίβερπουλ, από την οποία αποχώρησε το 2023.

Πλέον, ο Γουόρντ γυρίζει στο «Άνφιλντ» για να αναλάβει νέο ρόλο και να αποτελέσει μέρος της διοικητικής ομάδας που έχει την ευθύνη για τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό του συλλόγου.

https://www.instagram.com/p/DdvjmZlG98z/
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