Ομπράντοβιτς: «Δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα καλά - Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του πάλεψε μέχρι το τέλος.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο προπονητής του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως η συγκεκριμένη ήττα δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς

«Ήταν ένα πολύ ωραίος αγώνας. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και είμαι χαρούμενος από το πως πάλεψαν οι παίκτες μου, όπως και στα φιλικά και στο πρώτο ματς της Ευρωλίγκα. Είναι προφανές ότι ήμασταν άστοχοι στις βολές και τους δώσαμε πολλές δεύτερες κατοχές στο πρώτο ημίχρονο, πήραν 13 επιθετικά ριμπάουντ. Στο τέλος είναι κάτι άλλο. Μπήκαν τα τρίποντα. Αυτό μπορεί να συμβεί, χάσαμε τα ριμπάουντ και τη συγκέντρωσή μας και σκόραραν. Συγχαρητήρια ξανά στον ΠΑΟΚ».

Για τις βολές και για τα χαμένα ριμπάουντ: «Δίνουμε προσοχή στις βολές μας στην προπόνηση. Επιμένουμε στις βολές στην προπόνηση, το κάνουμε. Απλά συνέβη, είναι θέμα συγκέντρωσης. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα.

Στα ριμπάουντ δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις, ήμασταν κάτω από το καλάθι και είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ριμπάουντ. Είμαι πολύ χαρούμενος από το πως δείχνει η ομάδα μου και την εικόνα της. Έχουμε κάνει μόνο 11 προπονήσεις ως τώρα. Καταλαβαίνω ποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε. Τώρα παίζουμε Τετάρτη, Παρασκευή και ξανά μετά. Αύριο θα ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα είναι καλά».