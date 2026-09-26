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Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χουάντσο - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις

Εξετάσεις για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά την ενόχληση στον προσαγωγό.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χουάντσο - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις
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Ένα απρόοπτο προέκυψε για τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του προσαγωγού.

Ο Ισπανός φόργουορντ θα περάσει την Κυριακή από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο ή αν το πρόβλημα είναι πιο σημαντικό.

Στο «τριφύλλι» περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση του Ερνανγκόμεθ και το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

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