Πόλο Γυναικών: Αλιμος και Βουλιαγμένη πήραν τα πρώτα ντέρμπι της σεζόν

Με ευρείες νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα Water Polo League Γυναικών η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος ΝΑΣ, επικρατώντας του Εθνικού και του ΑΝΟ Γλυφάδας αντίστοιχα.

Στο κολυμβητήριο του Λαιμού, ο ΝΟΒ επιβλήθηκε με 14-10 του Εθνικού. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 3-1, ενώ στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και τα επτά γκολ, στο 12-5. Ο Εθνικός αντέδρασε στο τελευταίο οκτάλεπτο και μείωσε σε 12-9, όμως η Βουλιαγμένη κράτησε το προβάδισμά της και εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο της σεζόν.

Εξίσου δυναμικό ξεκίνημα έκανε ο Άλιμος ΝΑΣ, που πέρασε από την έδρα του ΑΝΟ Γλυφάδας με το εμφατικό 19-5. Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και πήγε στην ανάπαυλα με προβάδισμα δέκα τερμάτων (12-2), διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος.

Στη δεύτερη αγωνιστική, η Βουλιαγμένη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άλιμος ΝΑΣ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό.