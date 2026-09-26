Πόλο Γυναικών: Αλιμος και Βουλιαγμένη πήραν τα πρώτα ντέρμπι της σεζόν
Με το δεξί ξεκίνησαν τη νέα αγωνιστική σεζόν της WPL Γυναικών Άλιμος και ΝΟΒ.
Με ευρείες νίκες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα Water Polo League Γυναικών η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος ΝΑΣ, επικρατώντας του Εθνικού και του ΑΝΟ Γλυφάδας αντίστοιχα.
Στο κολυμβητήριο του Λαιμού, ο ΝΟΒ επιβλήθηκε με 14-10 του Εθνικού. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 3-1, ενώ στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και τα επτά γκολ, στο 12-5. Ο Εθνικός αντέδρασε στο τελευταίο οκτάλεπτο και μείωσε σε 12-9, όμως η Βουλιαγμένη κράτησε το προβάδισμά της και εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο της σεζόν.
Εξίσου δυναμικό ξεκίνημα έκανε ο Άλιμος ΝΑΣ, που πέρασε από την έδρα του ΑΝΟ Γλυφάδας με το εμφατικό 19-5. Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και πήγε στην ανάπαυλα με προβάδισμα δέκα τερμάτων (12-2), διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος.
Στη δεύτερη αγωνιστική, η Βουλιαγμένη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άλιμος ΝΑΣ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό.