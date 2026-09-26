Σκόπια – Ελβετία: Ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού «άνοιξε» το σκορ

Για το Nations League και τη League B συγκεκριμένα, η Ελβετία φιλοξενείται από τα Σκόπια. Η Εθνική από τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, με το σκορ να «ανοίγει» με το τέρμα παίκτη που αγωνίζεται στην Ελλάδα.

Ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού με ωραίο σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι, έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ελβετούς, με τους Σκοπιανούς να έχουν στην ενδεκάδα τον Ραστόντερ του Παναθηναϊκού.

Δείτε το γκολ: