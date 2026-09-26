Πόλο Ανδρών: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παλαιό Φάληρο

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Water Polo League ανδρών για τον Ολυμπιακό και το Παλαιό Φάληρο, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν τη νέα αγωνιστική περίοδο με άνετες επικρατήσεις.

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Γλυφάδα, την οποία νίκησε με το εντυπωσιακό 25-3 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Γιάννης Φουντούλης σημείωσε τέσσερα γκολ, ενώ ο Βαγγέλης Πούρος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με πέντε τέρματα.

Εύκολη ήταν και η επικράτηση του Παλαιού Φαλήρου, που επιβλήθηκε με 20-9 των Χανίων. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν ανταγωνιστικοί μέχρι τα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου, όμως στη συνέχεια το Φάληρο ανέβασε σημαντικά την απόδοσή του και ξέφυγε στο σκορ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο αρχηγός, Φοίβος Καλής, ο οποίος πέτυχε πέντε γκολ και είχε σημαντική συμβολή στο νικηφόρο ξεκίνημα της ομάδας του στο πρωτάθλημα.