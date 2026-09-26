Απίθανος Γιάγκουσιτς: Με χατ-τρικ... έστειλε την Κροατία Κ21 στο Euro!

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Κροατίας επί της Ουγγαρίας, καθώς σημείωσε και τα τρία γκολ της ομάδας του στο εμφατικό 3-1.

Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό, με την Ουγγαρία να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα στο 50'. Η απάντηση, ωστόσο, ήρθε ξανά από τον ίδιο. Στο 60' έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κροατία και στο 84' ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη νίκη φέρνει την Κροατία μια ανάσα από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον προκριματικό όμιλο. Οι Κροάτες έχουν πλέον 16 βαθμούς σε έξι αγώνες και χρειάζονται μία ακόμη νίκη στα παιχνίδια με την Ουκρανία ή τη Λιθουανία, προκειμένου να κατακτήσουν και μαθηματικά την κορυφή και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην τελική φάση.

Ο Γιάγκουσιτς δεν περιορίστηκε στα τρία τέρματα, καθώς είχε συνολικά έντονη παρουσία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κατέγραψε πέντε τελικές προσπάθειες, με τις τέσσερις να βρίσκουν εστία, ενώ τρεις από αυτές κατέληξαν στα δίχτυα.

Παράλληλα, κέρδισε τέσσερα φάουλ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30/35 επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Στο αντίπαλο μισό είχε 17/19 πάσες, ενώ μέτρησε και 3/4 εύστοχες μακρινές μεταβιβάσεις.

Στις μονομαχίες είχε έξι κερδισμένες στο έδαφος και μία στον αέρα, επιβεβαιώνοντας συνολικά την εξαιρετική του παρουσία και τη μεγάλη συμβολή του στη σημαντική επικράτηση της Κροατίας.