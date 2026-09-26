LIVEBLOG: Το pregame του μεγάλου ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ κοντράρονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα «μάχη» στο κλειστό του Περιστερίου, με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Stoiximan Super Cup.

Το Onsports βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όλο το κλίμα και τα νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων ενόψει του τζάμπολ.

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