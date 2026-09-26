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LIVEBLOG: Το pregame του μεγάλου ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ

Δείτε μέσα από το Onsports το pregame του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για τον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Γιάννης Κουβόπουλος

LIVEBLOG: Το pregame του μεγάλου ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ
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Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ κοντράρονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα «μάχη» στο κλειστό του Περιστερίου, με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Stoiximan Super Cup.

Το Onsports βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όλο το κλίμα και τα νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων ενόψει του τζάμπολ.

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