Τζόλης: «Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην Εθνική, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας από τη WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League (27/09, 21:45).

Ο διεθνής επιθετικός αναφέρθηκε στην επιθετική λειτουργία της «γαλανόλευκης», στις ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν στο παιχνίδι με τη Σερβία, αλλά και στη συνολική εξέλιξη της ομάδας.

Με αφορμή τα εγκωμιαστικά σχόλια του Γιούργκεν Κλοπ για την επιθετική ποιότητα της Εθνικής, ο Τζόλης τόνισε πως το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται αποκλειστικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνολικής λειτουργίας της ομάδας.

Όσα είπε ο Τζόλης:

Για τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ:

«Σίγουρα είναι καλά αυτά που είπε ο αντίπαλος προπονητής, αλλά δεν θέλω να εστιάσω μόνο στην επίθεση. Η επίθεση ξεκινάει από πίσω, από το build-up και τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Εμείς πρέπει να ολοκληρώνουμε σωστά τις φάσεις μας».

Αν υπήρχε άγχος πριν τη Σερβία:

«Δεν υπήρχε άγχος πριν από τη Σερβία. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι πολύ υψηλού επιπέδου και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας, γιατί απέναντι στη Σερβία χάσαμε κάποιες σημαντικές. Παράλληλα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στο αμυντικό κομμάτι».

Για την ποιότητα της Εθνικής:

«Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην Εθνική και είμαστε μαζί αρκετά χρόνια. Αυτό μας βοηθάει, όπως μας βοηθάει και η συνεργασία με τον προπονητή, γιατί γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλο αυτό βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εξελισσόμαστε και θέλουμε να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο».