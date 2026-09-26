«Τριγμοί» στη Μάντσεστερ Σίτι: Αρκετοί ποδοσφαιριστές σκέφτονται να αποχωρήσουν μετά το σκάνδαλο

Νέα δεδομένα δημιουργούνται γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά την απόφαση ανεξάρτητης τριμελούς επιτροπής, η οποία έκρινε τον σύλλογο ένοχο για 114 από τις 115 παραβάσεις που του είχαν αποδοθεί.

Οι «πολίτες» αναμένεται να προσφύγουν κατά της απόφασης, ωστόσο η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει μια σειρά από πιθανά μέτωπα για την αγγλική ομάδα. Το εύρος των κυρώσεων που μπορεί να βρεθούν στο τραπέζι είναι μεγάλο, καθώς περιλαμβάνει από υψηλό χρηματικό πρόστιμο μέχρι ακόμη και υποβιβασμό από την Premier League και αφαίρεση τίτλων.

Παράλληλα, η Σίτι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη και με απαιτήσεις άλλων συλλόγων της Premier League. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν ομάδες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις για οικονομικές απώλειες που, όπως υποστηρίζουν, προέκυψαν από τις παρατυπίες για τις οποίες κατηγορείται ο σύλλογος του Μάντσεστερ. Οι συγκεκριμένες αξιώσεις μπορεί να αφορούν χαμένους τίτλους, συμμετοχές στο Champions League, αλλά και πιθανές εμπορικές και χορηγικές συμφωνίες.

Αβεβαιότητα φαίνεται πως υπάρχει και στο εσωτερικό της ομάδας. Αγγλικό δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί ποδοσφαιριστές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν, καθώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον τους στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το ενδεχόμενο ενός άμεσου υποβιβασμού αποτελεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έναν από τους βασικούς λόγους προβληματισμού για τους παίκτες, οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι και αντιμετωπίζουν με αβεβαιότητα την επόμενη ημέρα του συλλόγου.