«Βόμβα»: Ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις η Μάντσεστερ Σίτι - Άμεσος κίνδυνος υποβιβασμού!

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί «σεισμό» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προχώρησε το The Athletic, αναφέροντας πως η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για σχεδόν όλο το σύνολο των κατηγοριών που την βάρυραν σχετικά με το Financial Fair Play.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι στις 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που τους είχε προσάψει η Premier League μετά από πολυετή έρευνα για οικονομικές παρατυπίες.

Παρά την καταδικαστική ετυμηγορία, το πλαίσιο των ποινών δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα, με όλα τα σενάρια αυτή τη στιγμή να παραμένουν ανοιχτά.

Όπως σημειώνεται, η διοίκηση της Σίτι διατηρεί σταθερή τη θέση της περί αθωότητας και ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι το σίριαλ θα έχει και άλλα επεισόδια.