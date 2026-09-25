Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι

Απρόοπτο προέκυψε στην εθνική Ολλανδίας ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της στο Nations League, καθώς ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός μάχης για τα επόμενα παιχνίδια των «οράνιε», συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης με την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής επιθετικός της Σάντερλαντ αποχώρησε αναγκαστικά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην πρεμιέρα κόντρα στη Γερμανία στο Άμστερνταμ (1-1), αισθανόμενος ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Η ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε πως ο παίκτης επέστρεψε στον σύλλογό του, χωρίς να προσδιορίσει το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Η απουσία του Μπρόμπεϊ στερεί από τον Τσάβι μια σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή τόσο για το ματς της Κυριακής (27/9) με τη Σερβία στο Βελιγράδι, όσο και για το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου απέναντι στην Εθνική μας ομάδα στην Τούμπα, αλλά και τη ρεβάνς με τους Σέρβους στο Αϊντχόφεν (4/10).

Στη θέση του τραυματία φορ κλήθηκε ο Τζόσουα Ζίρκζι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο μετά από δύο χρόνια.