Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι
Χωρίς τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ θα παραταχθεί στα επόμενα παιχνίδια του Nations League η εθνική Ολλανδίας. Ο επιθετικός της Σάντερλαντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, με τον Τζόσουα Ζίρκζι να παίρνει τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Απρόοπτο προέκυψε στην εθνική Ολλανδίας ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της στο Nations League, καθώς ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός μάχης για τα επόμενα παιχνίδια των «οράνιε», συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης με την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.
Ο διεθνής επιθετικός της Σάντερλαντ αποχώρησε αναγκαστικά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην πρεμιέρα κόντρα στη Γερμανία στο Άμστερνταμ (1-1), αισθανόμενος ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Η ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε πως ο παίκτης επέστρεψε στον σύλλογό του, χωρίς να προσδιορίσει το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.
Η απουσία του Μπρόμπεϊ στερεί από τον Τσάβι μια σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή τόσο για το ματς της Κυριακής (27/9) με τη Σερβία στο Βελιγράδι, όσο και για το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου απέναντι στην Εθνική μας ομάδα στην Τούμπα, αλλά και τη ρεβάνς με τους Σέρβους στο Αϊντχόφεν (4/10).
Στη θέση του τραυματία φορ κλήθηκε ο Τζόσουα Ζίρκζι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο μετά από δύο χρόνια.