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Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι

Χωρίς τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ θα παραταχθεί στα επόμενα παιχνίδια του Nations League η εθνική Ολλανδίας. Ο επιθετικός της Σάντερλαντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, με τον Τζόσουα Ζίρκζι να παίρνει τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Απρόοπτο στην Ολλανδία: Χάνει το παιχνίδι με την Ελλάδα ο Μπρόμπεϊ, στη θέση του ο Ζίρκζι
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Απρόοπτο προέκυψε στην εθνική Ολλανδίας ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της στο Nations League, καθώς ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός μάχης για τα επόμενα παιχνίδια των «οράνιε», συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης με την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής επιθετικός της Σάντερλαντ αποχώρησε αναγκαστικά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην πρεμιέρα κόντρα στη Γερμανία στο Άμστερνταμ (1-1), αισθανόμενος ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Η ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε πως ο παίκτης επέστρεψε στον σύλλογό του, χωρίς να προσδιορίσει το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Η απουσία του Μπρόμπεϊ στερεί από τον Τσάβι μια σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή τόσο για το ματς της Κυριακής (27/9) με τη Σερβία στο Βελιγράδι, όσο και για το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου απέναντι στην Εθνική μας ομάδα στην Τούμπα, αλλά και τη ρεβάνς με τους Σέρβους στο Αϊντχόφεν (4/10).

Στη θέση του τραυματία φορ κλήθηκε ο Τζόσουα Ζίρκζι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο μετά από δύο χρόνια.

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