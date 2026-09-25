Κάλεσε Βιρτς ο Κλοπ για την Ελλάδα

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας κάλεσε τον Φλόριαν Βιρτς για την αναμέτρηση με την Εθνική, λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Κάλεσε Βιρτς ο Κλοπ για την Ελλάδα
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Την Κυριακή το βράδυ η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προέρχεται από το μεγάλο διπλό στη Σερβία και τους Γερμανούς από το «Χ» με την Ολλανδία.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δε θα έχει στη διάθεσή του τους Μουσιάλα και Χάβερτς με αποτέλεσμα να καλέσει εσπευσμένα τον Φλόριαν Βιρτς και τον Τζόναθαν Μπούκαρντ.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ της χώρας μας και της Μάνσαφτ θα διεξαχθεί στο Άουγκσμπουργκ την Κυριακή (27/09, 21:45), ενώ η δεύτερη μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα (4/10, 21:45).

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