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Σούλης Μαρκόπουλος: Ο αποχαιρετισμός του Ηρακλή - «Αφήνει τεράστιο κενό»

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου εξέφρασε ο Ηρακλής. 

Σούλης Μαρκόπουλος: Ο αποχαιρετισμός του Ηρακλή - «Αφήνει τεράστιο κενό»
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Το ελληνικό μπάσκετ και ο εγχώριος αθλητισμός θρηνούν τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Την απώλεια του Έλληνα κόουτς θρηνεί και ο Ηρακλής, μια και ο Θεσσαλονικιός τεχνικός ήταν προπονητής της ομάδας επί σειρά ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρεται από τον «Γηραιό» για τον εκλιπόντα «η απώλεια του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον ελληνικό αθλητισμό».

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Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών προπονητής της ομάδας μας και η απώλεια του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον ελληνικό αθλητισμό.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

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