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Nations League: Ο Κρίστοφερ Κάβανα σφυρίζει το Γερμανία - Ελλάδα

Ο Άγγλος διαιτητής Κρίστοφερ Κάβανα ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.

Nations League: Ο Κρίστοφερ Κάβανα σφυρίζει το Γερμανία - Ελλάδα
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Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με τον Κρίστοφερ Κάβανα να αναλαμβάνει να σφυρίξει το παιχνίδι.

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Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (27/09, 21:45) και αφορά τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Ο Κάβανα θα έχει στο πλευρό του δύο συμπατριώτες του. Συγκεκριμένα, βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Τόμας Μπράμαλ.

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Στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, έχοντας ως βοηθό τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.

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