Nations League: Ο Κρίστοφερ Κάβανα σφυρίζει το Γερμανία - Ελλάδα

Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με τον Κρίστοφερ Κάβανα να αναλαμβάνει να σφυρίξει το παιχνίδι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανησυχία στη Γερμανία για Μουσιάλα και Χάβερτς ενόψει Ελλάδας

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (27/09, 21:45) και αφορά τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Ο Κάβανα θα έχει στο πλευρό του δύο συμπατριώτες του. Συγκεκριμένα, βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Τόμας Μπράμαλ.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, έχοντας ως βοηθό τον Άγγλο Άντριου Μάντλεϊ.