Η Stoiximan GBL αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο

Το δικό της "αντίο" στον Σούλη Μαρκόπουλο είπε η Stoiximan GBL.

Αναλυτικά:

Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσα μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ από τη θέση του προπονητή για σχεδόν 50 χρόνια, αφού έκανε ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 1978 με τον Δημόκριτο.

Ακολούθησαν ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι, Ηρακλής, ΑΕΚ και Μακεδονικός, σε μία διαδρομή που τον κατέστησε τον προπονητή με τους περισσότερους αγώνες Πρωταθλήματος, από καταβολής Α’ Εθνικής, με 712.

Ο κόουτς Σούλης Μαρκόπουλος όμως ήταν πάνω από όλα ένας εργάτης του μπάσκετ και αντιμετωπιζόταν με σεβασμό από όλους τους ανθρώπους του χώρου.

Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.