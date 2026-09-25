ΕΟΚ: «Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί τον Σούλη Μαρκόπουλο»

Τα συλλυπητήριά της εξέδωσε η ΕΟΚ για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

"Ενας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς το 1994, Αρη και Ηρακλή περισσότερες από μία φορά την κάθε μία, τον Μακεδονικό επίσης ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάςσκετ και του ελληνικού αθλητισμού."