Σούλης Μαρκόπουλος: «Ύστατο χαίρε» από την ΑΕΚ

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου εξέδωσε η Ένωση, υποστηρίζοντας πως ο εκλιπών ξεχώρισε για το ήθος του, την ευπρέπειά του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς είχε διατελέσει κατά το παρελθόν κόουτς της ΑΕΚ, σε μία κρίσιμη καμπή της ομάδας. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η οικογένεια της «Βασίλισσας» εκφράζει την οδύνη της για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Μαρκόπουλος διετέλεσε προπονητής (και) της Ομάδας μας, το 2007, σε μία κρίσιμη καμπή της.

Ξεχώρισε για το απαράμιλλο ήθος του, για την ευπρέπεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, για τα οποία δικαίως κέρδισε το σεβασμό όλης της φίλαθλης Ελλάδας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».