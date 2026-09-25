Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος - Η καριέρα του και η παρακαταθήκη στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους προπονητές που συνέδεσαν το όνομά τους με το ελληνικό μπάσκετ για πολλές δεκαετίες. Η παρουσία του στους πάγκους χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, μεθοδικότητα και βαθιά γνώση του αθλήματος, στοιχεία που του εξασφάλισαν τον σεβασμό παικτών, συναδέλφων και φιλάθλων.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1949, έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ ως παίκτης. Στη συνέχεια πέρασε στην προπονητική, ξεκινώντας μια μακρά διαδρομή που τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έζησε σημαντικές στιγμές, με κορυφαία την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Παράλληλα, αποτέλεσε μέρος των σημαντικών ευρωπαϊκών πορειών του συλλόγου σε μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδο για την ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στους πάγκους, ο Μαρκόπουλος συνεργάστηκε ακόμη με τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Μακεδονικό, το Μαρούσι, την ΑΕΚ και άλλες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του στο Μαρούσι τη σεζόν 2007-08, όταν οδήγησε την ομάδα στην τετράδα του πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη πορεία συνοδεύτηκε από την ανάδειξή του σε καλύτερο προπονητή της Α1. Την ίδια διάκριση κατέκτησε ξανά το 2014.

Στην ΑΕΚ βρέθηκε τη σεζόν 2007, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό σε μια προπονητική πορεία με πολλές διαφορετικές ομάδες και εμπειρίες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μαρκόπουλος έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και την τακτική συνέπεια. Η φιλοσοφία του βασιζόταν στην πειθαρχία, τη σωστή λειτουργία της ομάδας και την άμυνα, ενώ ο ίδιος διατηρούσε ένα ήρεμο προφίλ και έδινε μεγάλη βαρύτητα στη δουλειά.

Για αρκετά χρόνια, μάλιστα, διατηρούσε το ρεκόρ παρουσιών ως πρώτος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας βρεθεί στον πάγκο σε εκατοντάδες αγώνες κορυφαίου επιπέδου.

Η συνολική διαδρομή του Σούλη Μαρκόπουλου τον κατέταξε μεταξύ των ανθρώπων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ. Η πολυετής παρουσία του στους πάγκους, η συνέπεια και η εργατικότητά του αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά μιας καριέρας που διήρκεσε για δεκαετίες στο υψηλότερο επίπεδο.