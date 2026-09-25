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Με απέραντη θλίψη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο

Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και "έφυγε" σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Με απέραντη θλίψη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο
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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θρηνεί για την απώλεια ενός δικού της ανθρώπου. Ενός ανθρώπου έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και "έφυγε" σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Ένας εμβληματικός προπονητής, με διαδρομή που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, ένας σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος και μια προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά της σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε. Για τον ΠΑΟΚ, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε 393 επίσημα παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και παραμένει ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Το έργο, η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο στις σπουδαίες στιγμές που χάρισε στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην εξέλιξη ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με γνώση, πάθος και αξιοπρέπεια.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

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