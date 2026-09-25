· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός για Μαρκόπουλο: «Ο Σούλης Μαρκόπουλος κέρδισε τον σεβασμό όλων, φτωχότερο το μπάσκετ»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε  συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου. 

Παναθηναϊκός για Μαρκόπουλο: «Ο Σούλης Μαρκόπουλος κέρδισε τον σεβασμό όλων, φτωχότερο το μπάσκετ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αναπάντεχος χαμός του Σούλη Μαρκόπουλου, βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ, καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής, μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των γηπέδων, κερδίζοντας το σεβασμό όλων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο από σήμερα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Άρης: «Έφυγε» ο Σούλης Μαρκόπουλος

13:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ο Κρίστοφερ Κάβανα σφυρίζει το Γερμανία - Ελλάδα

13:16 GREEK BASKET LEAGUE

Η Stoiximan GBL αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο

13:09 GREEK BASKET LEAGUE

Σούλης Μαρκόπουλος: «Ύστατο χαίρε» από την ΑΕΚ

13:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με απέραντη θλίψη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο

13:02 GREEK BASKET LEAGUE

Σούλης Μαρκόπουλος: Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Έλληνα κόουτς

12:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΟΚ: «Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί τον Σούλη Μαρκόπουλο»

12:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός για Μαρκόπουλο: «Ο Σούλης Μαρκόπουλος κέρδισε τον σεβασμό όλων, φτωχότερο το μπάσκετ»

12:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος - Η καριέρα του και η παρακαταθήκη στο ελληνικό μπάσκετ

12:41 MVP

Anthony Joshua vs Tyson Fury: 10 χρόνια το συζητούν. Έφτασε η ώρα να πλακωθούν

12:32 EUROLEAGUE

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Τα Highlights από το «διπλό» των Πειραιωτών στην Euroleague

12:26 GREEK BASKET LEAGUE

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας