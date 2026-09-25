Παναθηναϊκός για Μαρκόπουλο: «Ο Σούλης Μαρκόπουλος κέρδισε τον σεβασμό όλων, φτωχότερο το μπάσκετ»

Ο αναπάντεχος χαμός του Σούλη Μαρκόπουλου, βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ, καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής, μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των γηπέδων, κερδίζοντας το σεβασμό όλων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο από σήμερα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.