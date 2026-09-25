Anthony Joshua vs Tyson Fury: 10 χρόνια το συζητούν. Έφτασε η ώρα να πλακωθούν

Κάποιες αθλητικές αναμετρήσεις τις περιμένεις χρόνια, τόσο πολύ που στο τέλος δεν πιστεύεις ότι θα συμβούν. Και όμως, εκεί που έχει χάσει κάθε ελπίδα, κάτι συμβαίνει και ανακοινώνεται ότι το event που είχες διαγράψει εντελώς, τελικώς θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα θα μεταδοθεί από το Netfix. Ένα τέτοιο event είναι και το Joshua-Fury, που κάποια στιγμή είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι θα το δούμε περίπου μαζί με το GTA VII. Επιτέλους συνέβη.

Anthony Joshua εναντίον Tyson Fury. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα που έβγαλε η βρετανική πυγμαχία τα τελευταία χρόνια θα βρεθούν απέναντι στο ρινγκ στις 11 Δεκεμβρίου, στο Principality Stadium του Cardiff, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως από το Netflix. Εμείς βάλαμε υπενθύμιση, κάν’το και εσύ.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ακόμη ένα heavyweight fight, αλλά για την αναμέτρηση που οι πιο mainstream φανς της πυγμαχίας συζητούν περισσότερο από μία δεκαετία.

Και τώρα έχουμε επιτέλους ημερομηνία.

https://www.instagram.com/p/Ddq0MPwjFCd/

Από το «θα γίνει;» στο «πότε αρχίζουμε;»

Το αστείο είναι ότι οι δύο τους έχουν περάσει περισσότερα χρόνια προσπαθώντας να κλείσουν τον αγώνα παρά αρκετοί πυγμάχοι στην κορυφή της καριέρας τους.

Το 2020 υπήρξε συμφωνία για δύο αγώνες. Το 2021 ακολούθησε νέα προσπάθεια για Undisputed τίτλο, αλλά έπεσε πάνω στην υποχρέωση του Fury να αντιμετωπίσει ξανά τον Deontay Wilder. Το 2022 ο Joshua είχε αποδεχθεί ακόμη και οικονομική κατανομή 60-40 για να γίνει ο αγώνας, αλλά και πάλι τίποτα. Μέχρι τώρα.

Το Wembley και το Madison Square Garden είχαν βρεθεί στο κάδρο, αλλά τελικά το Principality Stadium στο Cardiff πήρε το χρίσμα. Ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει τεράστιο κοινό και έχει ήδη γράψει ιστορία στην πυγμαχία.

Και κάπως έτσι, η μεγάλη βρετανική heavyweight μονομαχία θα γίνει τελικά… στη Βρετανία. Όπως ακριβώς ήθελε ο Joshua.

Ο Tyson Fury μετά τη νίκη του επί του Mariusz Wach τον περασμένο Ιούλιο. (AP Photo/Sakchai Lalit) AP

Ναι, δεν είναι πλέον οι ίδιοι

Αν αυτός ο αγώνας είχε γίνει πριν από πέντε ή έξι χρόνια, θα μιλούσαμε για δύο heavyweight elites που βρίσκονταν στο prime τους. Τώρα όμως, ο Fury είναι 38 και ο Joshua 36.

Ο «Gypsy King» έχει περάσει από δύο ήττες από τον Oleksandr Usyk, πριν επιστρέψει με νίκη επί του Arslanbek Makhmudov τον Απρίλιο, ενώ ο Joshua, γνώρισε τις δύο ήττες από τον Usyk, αν και καμία από τις δύο δεν ξεπερνά το σοκ από τον Andy Ruiz Jr. η οποία ουσιαστικά άλλαξε εντελώς την πορεία της καριέρας του.

Βέβαια, αμφότεροι θα πάνε στο Battle of Brittain με νίκες, καθώς ο Fury κέρδισε τον Makhmudov με απόφαση, ενώ ο Joshua παρότι δυσκολεύτηκε, κατάφερε να επικρατήσει με KO του Kristian Prenga.

Δεν είναι πλέον οι αήττητοι βασιλιάδες που περίμεναν να συναντηθούν στην κορυφή, αλλά δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές που ξέρουν ότι αυτή η βραδιά μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο του τελευταίου κομματιού της καριέρας τους.

Ένας αριθμός είναι σχεδόν παράλογος σε ένα ρινγκ. 66 νίκες. 52 νοκ άουτ και πολλοί ακόμα παγκόσμιοι τίτλοι βαρέων βαρών.

O Anthony Joshua μετά την πρόσφατη νίκη του επί του Kristian Prenga . (AP Photo/Ali Issa) AP

Και το γεγονός ότι ο αγώνας προωθείται από το The Ring του Turki Alalshikh σε συνεργασία με τον Dana White του UFC, είναι βέβαιο ότι ανεβάζει το πρεστίζ. ακόμη μεγαλύτερη, όπως φυσικά, και το γεγονός ότι θα προβληθεί από το Netflix.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί live παγκοσμίως για τους συνδρομητές της πλατφόρμας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η ακριβής ώρα έναρξης του main event δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει σενάρια για πολύ αργά βραδινή ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του αμερικανικού κοινού. Οπότε ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χρειαστείς καφέ.

Το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο;

Δύο τεράστια ονόματα λοιπόν του είδους, ετοιμάζονται για το δικό τους Last Dance, για το οποίο ενδεχομένως είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα έχει και ρεβάνς, παρότι δεν υπάρχει rematch clause.

Joshua εναντίον Fury. Αυτό που περιμέναμε, έστω και με 10 χρόνια καθυστέρηση.