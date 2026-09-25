Σούλης Μαρκόπουλος: Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Έλληνα κόουτς
Τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα.
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Το δικό της «αντίο» στον Θεσσαλονικιό προπονητή έστειλε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας πως τίμησε το ελληνικό μπάσκετ και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.
Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον.
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Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».