Σούλης Μαρκόπουλος: Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Έλληνα κόουτς

Τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών θρηνεί το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα.

Το δικό της «αντίο» στον Θεσσαλονικιό προπονητή έστειλε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας πως τίμησε το ελληνικό μπάσκετ και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».