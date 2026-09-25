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ΚΑΕ Άρης: «Έφυγε» ο Σούλης Μαρκόπουλος

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου. 

ΚΑΕ Άρης: «Έφυγε» ο Σούλης Μαρκόπουλος
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Τα βαθιά της συλλυπητήρια εξέφρασε η ΚΑΕ Άρης για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι από σήμερα πιο φτωχό, με την απώλεια ενός εκ των μακροβιότερων προπονητών, αλλά και σπουδαιότερων ανθρώπων στην ιστορία του αθλήματος. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το αποτύπωμά του στην καλαθοσφαίριση. Στον ΑΡΗ θήτευσε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1994 έως το 1996, το 1998-99 και το 2019-20.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

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