Nations League: «Πρώτη» για Ζιντάν και Μαντσίνι - Δύσκολο… έργο για Κύπρο | Το πρόγραμμα

Με αρκετές αναμετρήσεις και δύο πολυαναμενόμενα ντεμπούτα στους πάγκους συνεχίζεται την Παρασκευή (25/09) το Nations League. Μετά την έναρξη της διοργάνωσης την Πέμπτη (24/09), το πρόγραμμα της Παρασκευής (25/09) περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια σε League A, League B και League C, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως σε Γαλλία και Ιταλία.

Στο «τιμόνι» της Γαλλίας κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ο Ζινεντίν Ζιντάν. Οι «μπλε» υποδέχονται στις 21:45 την Τουρκία, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και να μπουν με το δεξί στον πρώτο όμιλο της League A.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία φιλοξενεί στο «Ολίμπικο» το Βέλγιο, σε ένα απαιτητικό ξεκίνημα για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα» και αρχίζει τη νέα του θητεία απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλών απαιτήσεων.

Στη League B, η Γεωργία υποδέχεται στις 19:00 τη Βόρεια Ιρλανδία, έχοντας ως βασικά επιθετικά «όπλα» τους Κβαρατσχέλια και Μικαουτάτζε. Το πρόγραμμα της δεύτερης κατηγορίας συμπληρώνουν τρία παιχνίδια στις 21:45. Η Ουγγαρία αντιμετωπίζει την Ουκρανία, η Πολωνία κοντράρεται με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ενώ η Σουηδία φιλοξενεί τη Ρουμανία.

Στην τελευταία αναμέτρηση υπάρχει και το όνομα του Βίκτορ Γκιόκερες, ο οποίος είχε ολοκληρώσει το Nations League 2024-25 ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει εννέα γκολ.

Το ελληνικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στη League C και στον δεύτερο όμιλο, όπου η Κύπρος έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στο Μαυροβούνιο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με την κυπριακή ομάδα να θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τη νέα της προσπάθεια στη διοργάνωση.

Νωρίτερα, στις 19:00, η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετονία. Οι τέσσερις ομάδες του ομίλου θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση, η οποία οδηγεί σε απ' ευθείας άνοδο στη League B. Το Μαυροβούνιο θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά και επιθετική ποιότητα, με την Κύπρο να καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (25/09) του Nations League:

19:00 Γεωργία - Βόρεια Ιρλανδία

19:00 Αρμενία - Λετονία

21:45 Ιταλία - Βέλγιο

21:45 Τουρκία - Γαλλία

21:45 Ουγγαρία - Ουκρανία

21:45 Πολωνία - Βοσνία και Ερζεγοβίνη

21:45 Σουηδία - Ρουμανία

21:45 Μαυροβούνιο - Κύπρος