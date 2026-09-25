Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (25/09) - «Ελλαδάρα» και «Μαγεία»

Τρομερή ήταν η εμφάνιση και η νίκη της Εθνικής Ελλάδας στην πρεμιέρα της στο Nations League καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι με… buzzer beater του Τάσου Δουβίκα. «Ναι ρε Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον ελληνικό Τύπο.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσίασε «Επτάστερη Μαγεία» στο «Telekom Center Athens» επικρατώντας 91-72 της Παρί, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν «Ταύρος» κόντρα στην Μπασκόνια.

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