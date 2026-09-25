Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού σκόραρε για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αλλά η Αϊτή του Φραντζί Πιερό πέτυχε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε τη νίκη με 3-2.

Μία νίκη που έμοιαζε να έχει χαθεί μέσα από τα χέρια της, κατάφερε να πάρει η Αϊτή, η οποία λύγισε το Τρινιντάντ και Τομπάγκο 3-2 στο Concacaf Nations League, χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Το παιχνίδι στο Sabina Park του Κίνγκστον εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τον Λιβάι Γκαρσία να αφήνει το αποτύπωμά του. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε βασικός και ήταν εκείνος που στο 59ο λεπτό έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1.

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Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από το 23', όταν ο Φαμπρίς Πικό άνοιξε το σκορ για την Αϊτή. Η απάντηση ήρθε οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Γουέιν Φρέντερικ να ισοφαρίζει σε 1-1 και να επαναφέρει την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης.

Ο Γκαρσία έκανε την ανατροπή στο 59', όμως δεν έμελλε να πανηγυρίσει τη νίκη. Ο άσος του Παναθηναϊκού αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό, με την Αϊτή να κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της μέχρι το φινάλε.

Στο 84' πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Φραντζί Πιερό, με τον Αϊτινό φορ της Ρίζεσπορ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ, να συμμετέχει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Και τελικά η Αϊτή δικαιώθηκε για την πίεση που άσκησε στο φινάλε. Ο Γκαρασέλ Μετουσάλα έφερε το ματς στα ίσα στο 91', ενώ η απόλυτη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 98'. Ο Γουντσκί Ισιντόρ βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

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Με αυτόν τον τρόπο, οι «Grenadiers» ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση, στο πρώτο παιχνίδι του Νταβίντ Μπαντία στην τεχνική ηγεσία της Αϊτής.